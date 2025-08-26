עוד על FORCE

FORCE מידע על מחיר

FORCE מסמך לבן

FORCE אתר רשמי

FORCE טוקניומיקה

FORCE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Force סֵמֶל

Force מחיר (FORCE)

לא רשום

1 FORCE ל USDמחיר חי:

$0.00329897
$0.00329897$0.00329897
-4.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Force (FORCE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:06:22 (UTC+8)

Force (FORCE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00324767
$ 0.00324767$ 0.00324767
24 שעות נמוך
$ 0.00351209
$ 0.00351209$ 0.00351209
גבוה 24 שעות

$ 0.00324767
$ 0.00324767$ 0.00324767

$ 0.00351209
$ 0.00351209$ 0.00351209

$ 0.00720015
$ 0.00720015$ 0.00720015

$ 0.00129999
$ 0.00129999$ 0.00129999

--

-4.28%

+0.80%

+0.80%

Force (FORCE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00329897. במהלך 24 השעות האחרונות, FORCE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00324767 לבין שיא של $ 0.00351209, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FORCEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00720015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00129999.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FORCE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Force (FORCE) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 989.01K
$ 989.01K$ 989.01K

0.00
0.00 0.00

299,792,458.0
299,792,458.0 299,792,458.0

שווי השוק הנוכחי של Force הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FORCE הוא 0.00, עם היצע כולל של 299792458.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 989.01K.

Force (FORCE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Forceל USDהיה $ -0.000147531559398323.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForce ל USDהיה . $ +0.0000345184.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForce ל USDהיה $ +0.0022542350.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Forceל USDהיה $ +0.000806955374027559.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000147531559398323-4.28%
30 ימים$ +0.0000345184+1.05%
60 ימים$ +0.0022542350+68.33%
90 ימים$ +0.000806955374027559+32.38%

מה זהForce (FORCE)

Clone Force: Battle for the Blockchain is a hyper casual, narrative driven mobile card battle game where users from across the globe come together to fight powerful enemies in live gaming events. As these events conclude, the story is driven forward, creating a sense of purpose for players as their participation is what brings forth the next phase in the Clone Force universe. Instead of following the meta, Clone Force aims to look beyond the future to create something truly spectacular and sustainable. We have identified a number of common issues surrounding blockchain gaming models and plan to deliver accordingly. Allowing for purchases of in game assets to be made by the native token means the token value must always be dynamic , thus devaluing the token on the free market entirely. Or, the value of in game assets are not dynamic and in turn can end up costing a fortune, meaning no one will wish to purchase these assets using valuable tokens. All ideologies break apart at their highest state; decentralisation is great until there is no one to enforce penalties on those who steal and scam. We are here to create a fairer, safer blockchain driven by ethics and ethos. In Battle for the Blockchain, players experience raid-like battles via card based logic, allowing them to Earn, Build, Trade, and collect via sophisticated upgrade and progression mechanics, alongside web3 trading and ownership.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Forceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Force (FORCE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Force (FORCE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Force.

בדוק את Force תחזית המחיר עכשיו‏!

FORCE למטבעות מקומיים

Force (FORCE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Force (FORCE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FORCE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Force (FORCE)

כמה שווה Force (FORCE) היום?
החי FORCEהמחיר ב USD הוא 0.00329897 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FORCE ל USD?
המחיר הנוכחי של FORCE ל USD הוא $ 0.00329897. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Force?
שווי השוק של FORCE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FORCE?
ההיצע במחזור של FORCE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FORCE?
‏‏FORCE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00720015 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FORCE?
FORCE ‏‏רשם מחירATL של 0.00129999 USD.
מהו נפח המסחר של FORCE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FORCE הוא -- USD.
האם FORCE יעלה השנה?
FORCE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FORCE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:06:22 (UTC+8)

Force (FORCE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.