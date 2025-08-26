Force (FORCE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00324767 גבוה 24 שעות $ 0.00351209 שיא כל הזמנים $ 0.00720015 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00129999 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.28% שינוי מחיר (7D) +0.80%

Force (FORCE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00329897. במהלך 24 השעות האחרונות, FORCE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00324767 לבין שיא של $ 0.00351209, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FORCEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00720015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00129999.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FORCE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Force (FORCE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 989.01K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 299,792,458.0

שווי השוק הנוכחי של Force הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FORCE הוא 0.00, עם היצע כולל של 299792458.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 989.01K.