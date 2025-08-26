Forbidden Fruit Energy (FFE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.01345041 גבוה 24 שעות $ 0.01401418 שיא כל הזמנים $ 0.03765197 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00977635 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -0.58% שינוי מחיר (7D) -2.80%

Forbidden Fruit Energy (FFE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01367331. במהלך 24 השעות האחרונות, FFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01345041 לבין שיא של $ 0.01401418, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03765197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00977635.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FFE השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forbidden Fruit Energy (FFE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 819.74K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 60,000,020.0

שווי השוק הנוכחי של Forbidden Fruit Energy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FFE הוא 0.00, עם היצע כולל של 60000020.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 819.74K.