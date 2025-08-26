FOR THE PEOPLE XBT מחיר (FTPXBT)
--
--
+2.67%
+2.67%
FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FTPXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FTPXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FTPXBT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של FOR THE PEOPLE XBT הוא $ 7.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTPXBT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.58K.
במהלך היום, השינוי במחיר של FOR THE PEOPLE XBTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFOR THE PEOPLE XBT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFOR THE PEOPLE XBT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FOR THE PEOPLE XBTל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+3.32%
|60 ימים
|$ 0
|+10.85%
|90 ימים
|$ 0
|--
$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.
