For Sale סֵמֶל

For Sale מחיר (SN47)

לא רשום

$0.685524
-13.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
For Sale (SN47) טבלת מחירים חיה
For Sale (SN47) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.677949
24 שעות נמוך
$ 0.789933
גבוה 24 שעות

$ 0.677949
$ 0.789933
$ 1.6
$ 0.537314
+0.70%

-13.14%

-2.52%

-2.52%

For Sale (SN47) המחיר בזמן אמת של הוא $0.68551. במהלך 24 השעות האחרונות, SN47 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.677949 לבין שיא של $ 0.789933, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN47השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.537314.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN47 השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -13.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

For Sale (SN47) מידע שוק

$ 1.40M
--
$ 1.40M
2.04M
2,040,738.963218205
שווי השוק הנוכחי של For Sale הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN47 הוא 2.04M, עם היצע כולל של 2040738.963218205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.

For Sale (SN47) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של For Saleל USDהיה $ -0.103787906424512.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFor Sale ל USDהיה . $ -0.2172111099.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFor Sale ל USDהיה $ -0.0949203760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של For Saleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.103787906424512-13.14%
30 ימים$ -0.2172111099-31.68%
60 ימים$ -0.0949203760-13.84%
90 ימים$ 0--

מה זהFor Sale (SN47)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

For Sale (SN47) משאב

האתר הרשמי

For Saleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה For Sale (SN47) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות For Sale (SN47) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור For Sale.

בדוק את For Sale תחזית המחיר עכשיו‏!

SN47 למטבעות מקומיים

For Sale (SN47) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של For Sale (SN47) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SN47 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על For Sale (SN47)

כמה שווה For Sale (SN47) היום?
החי SN47המחיר ב USD הוא 0.68551 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SN47 ל USD?
המחיר הנוכחי של SN47 ל USD הוא $ 0.68551. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של For Sale?
שווי השוק של SN47 הוא $ 1.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SN47?
ההיצע במחזור של SN47 הוא 2.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SN47?
‏‏SN47 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.6 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SN47?
SN47 ‏‏רשם מחירATL של 0.537314 USD.
מהו נפח המסחר של SN47?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SN47 הוא -- USD.
האם SN47 יעלה השנה?
SN47 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SN47 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.