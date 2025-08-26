For Sale (SN47) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.677949 $ 0.677949 $ 0.677949 24 שעות נמוך $ 0.789933 $ 0.789933 $ 0.789933 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.677949$ 0.677949 $ 0.677949 גבוה 24 שעות $ 0.789933$ 0.789933 $ 0.789933 שיא כל הזמנים $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0.537314$ 0.537314 $ 0.537314 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.70% שינוי מחיר (1D) -13.14% שינוי מחיר (7D) -2.52% שינוי מחיר (7D) -2.52%

For Sale (SN47) המחיר בזמן אמת של הוא $0.68551. במהלך 24 השעות האחרונות, SN47 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.677949 לבין שיא של $ 0.789933, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN47השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.537314.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN47 השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -13.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

For Sale (SN47) מידע שוק

שווי שוק $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M אספקת מחזור 2.04M 2.04M 2.04M אספקה כוללת 2,040,738.963218205 2,040,738.963218205 2,040,738.963218205

שווי השוק הנוכחי של For Sale הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN47 הוא 2.04M, עם היצע כולל של 2040738.963218205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.