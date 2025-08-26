For Loot And Glory (FLAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.082368 $ 0.082368 $ 0.082368 24 שעות נמוך $ 0.097468 $ 0.097468 $ 0.097468 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.082368$ 0.082368 $ 0.082368 גבוה 24 שעות $ 0.097468$ 0.097468 $ 0.097468 שיא כל הזמנים $ 7.98$ 7.98 $ 7.98 המחיר הנמוך ביותר $ 0.082368$ 0.082368 $ 0.082368 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -8.78% שינוי מחיר (7D) -39.91% שינוי מחיר (7D) -39.91%

For Loot And Glory (FLAG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.087599. במהלך 24 השעות האחרונות, FLAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.082368 לבין שיא של $ 0.097468, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.082368.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLAG השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

For Loot And Glory (FLAG) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.60K$ 87.60K $ 87.60K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של For Loot And Glory הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAG הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.60K.