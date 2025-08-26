Football Coin (XFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00852377 $ 0.00852377 $ 0.00852377 24 שעות נמוך $ 0.00860894 $ 0.00860894 $ 0.00860894 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00852377$ 0.00852377 $ 0.00852377 גבוה 24 שעות $ 0.00860894$ 0.00860894 $ 0.00860894 שיא כל הזמנים $ 0.01569936$ 0.01569936 $ 0.01569936 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00136667$ 0.00136667 $ 0.00136667 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.26% שינוי מחיר (1D) -0.56% שינוי מחיר (7D) -0.32% שינוי מחיר (7D) -0.32%

Football Coin (XFC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00854745. במהלך 24 השעות האחרונות, XFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00852377 לבין שיא של $ 0.00860894, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01569936, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00136667.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XFC השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -0.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Football Coin (XFC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.55M$ 8.55M $ 8.55M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Football Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XFC הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.55M.