Football Coin (XFC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00854745. במהלך 24 השעות האחרונות, XFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00852377 לבין שיא של $ 0.00860894, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01569936, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00136667.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XFC השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -0.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Football Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XFC הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.55M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Football Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFootball Coin ל USDהיה . $ -0.0000716378.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFootball Coin ל USDהיה $ -0.0001461870.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Football Coinל USDהיה $ +0.000131061406411191.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.56%
|30 ימים
|$ -0.0000716378
|-0.83%
|60 ימים
|$ -0.0001461870
|-1.71%
|90 ימים
|$ +0.000131061406411191
|+1.56%
XFC Coin is a digital currency built using technology similar to that of Bitcoin, with the same monetary properties. XFC Coin is the registered crypto currency of FootballCoin, used for in-game transactions and for trading against other currencies. The first Football Manager game with collectible cards. You own what you collect. Create your own football team based on official stats and win. FootballCoin is developed on top of Bitcoin’s blockchain technology and features it’s own cryptocurrency – XFCCOIN. FootballCoin allows you to act like a real manager, predicting player form, match outcomes, ability development and rewarding managers for their results. Building your fantasy team will have you choose from the available list of professional players. Based on the performance of the selected players, your team will accumulate or lose points. Positive events (such as scoring goals, contributing assists, keeping a clean sheet) will add points to your team. Negative events (such as receiving yellow/red cards, conceding goals, missing penalties) will see the players lose points. Moreover, players’ positions are of relevance as they have a direct impact on how they score in the game. Build a team with efficient players, who will score high and make you win!
