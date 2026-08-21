מחיר Football Capital Markets (FCM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FCM ל USD הוא $ 0 לכל FCM.

Football Capital Markets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,038, עם היצע במחזור של 506.57M FCM. ב‑24 השעות האחרונות, FCM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00704927, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FCM נע ב +2.89% בשעה האחרונה ו -19.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.89K.

Football Capital Markets (FCM) מידע שוק

שווי שוק $ 67.04K$ 67.04K $ 67.04K נפח (24 שעות) $ 2.89K$ 2.89K $ 2.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 130.56K$ 130.56K $ 130.56K אספקת מחזור 506.57M 506.57M 506.57M אספקה כוללת 986,570,891.124082 986,570,891.124082 986,570,891.124082

שווי השוק הנוכחי של Football Capital Markets הוא $ 67.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.89K. ההיצע במחזור של FCM הוא 506.57M, עם היצע כולל של 986570891.124082. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.56K.