Fooday (FOOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00745629 $ 0.00745629 $ 0.00745629 24 שעות נמוך $ 0.00745869 $ 0.00745869 $ 0.00745869 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00745629$ 0.00745629 $ 0.00745629 גבוה 24 שעות $ 0.00745869$ 0.00745869 $ 0.00745869 שיא כל הזמנים $ 0.0193168$ 0.0193168 $ 0.0193168 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00617083$ 0.00617083 $ 0.00617083 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.46% שינוי מחיר (7D) -2.46%

Fooday (FOOD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00745859. במהלך 24 השעות האחרונות, FOOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00745629 לבין שיא של $ 0.00745869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0193168, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00617083.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fooday (FOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 2,160,947.0 2,160,947.0 2,160,947.0

שווי השוק הנוכחי של Fooday הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOOD הוא 0.00, עם היצע כולל של 2160947.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.12K.