Fonz on Pons מחיר היום

מחיר Fonz on Pons (FONZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 28.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FONZ ל USD הוא $ 0 לכל FONZ.

Fonz on Pons כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 201,718, עם היצע במחזור של 804.45M FONZ. ב‑24 השעות האחרונות, FONZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00104012, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FONZ נע ב +1.65% בשעה האחרונה ו +11.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.90K.

Fonz on Pons (FONZ) מידע שוק

שווי שוק $ 201.72K$ 201.72K $ 201.72K נפח (24 שעות) $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 201.72K$ 201.72K $ 201.72K אספקת מחזור 804.45M 804.45M 804.45M אספקה כוללת 804,449,950.8616043 804,449,950.8616043 804,449,950.8616043

שווי השוק הנוכחי של Fonz on Pons הוא $ 201.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.90K. ההיצע במחזור של FONZ הוא 804.45M, עם היצע כולל של 804449950.8616043. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 201.72K.