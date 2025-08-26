FONSmartChain (FON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.239583 גבוה 24 שעות $ 0.243428 שיא כל הזמנים $ 5.23 המחיר הנמוך ביותר $ 0.202181 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.08% שינוי מחיר (7D) +17.38%

FONSmartChain (FON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.240202. במהלך 24 השעות האחרונות, FON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.239583 לבין שיא של $ 0.243428, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.202181.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FONSmartChain (FON) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.25M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 26,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FONSmartChain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FON הוא 0.00, עם היצע כולל של 26000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.25M.