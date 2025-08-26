FONSmartChain מחיר (FON)
FONSmartChain (FON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.240202. במהלך 24 השעות האחרונות, FON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.239583 לבין שיא של $ 0.243428, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.202181.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של FONSmartChain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FON הוא 0.00, עם היצע כולל של 26000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.25M.
במהלך היום, השינוי במחיר של FONSmartChainל USDהיה $ -0.0026264867379396.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFONSmartChain ל USDהיה . $ -0.0110183539.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFONSmartChain ל USDהיה $ -0.0404754541.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FONSmartChainל USDהיה $ -0.0344645136844506.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0026264867379396
|-1.08%
|30 ימים
|$ -0.0110183539
|-4.58%
|60 ימים
|$ -0.0404754541
|-16.85%
|90 ימים
|$ -0.0344645136844506
|-12.54%
FON Smart Chain is an innovative solution to bring programmability and interoperability to Beacon Chain. FON Smart Chain relies on a system of 21 active validators with Proof of Staked Authority (APoS) consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double-sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality. Other than the 21 active validators, FSC will introduce more validators, e.g. another 20 inactive validators, into the validator set as backups, which will be called “Candidates”. Candidates will produce blocks and charge gas fees in FSC mainnet, but in a much less chance than the official validator set of 21 elected. The unavailable candidates will be slashed as well though in a smaller size. A decent motivation is expected to be maintained so that the candidate validators are willing to ensure the quality and help secure FSC. In an extreme case, if a majority of the active 21 validators get attacked and offline, Candidate Validators can report to Beacon Chain about the stale blocking, resume it and eventually propose a re-election of the active validator set. The FON Smart Chain also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. Cross-chain transfer and other communication are possible due to native support of interoperability. Binance DEX remains a liquid venue of the exchange of assets on both chains. This dual-chain architecture will be ideal for users to take advantage of the fast trading on one side and build their decentralized apps on the other side.
