FomosFi (FOMOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00527141 $ 0.00527141 $ 0.00527141 24 שעות נמוך $ 0.00543205 $ 0.00543205 $ 0.00543205 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00527141$ 0.00527141 $ 0.00527141 גבוה 24 שעות $ 0.00543205$ 0.00543205 $ 0.00543205 שיא כל הזמנים $ 0.02053806$ 0.02053806 $ 0.02053806 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00155775$ 0.00155775 $ 0.00155775 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39% שינוי מחיר (1D) -2.12% שינוי מחיר (7D) -4.12% שינוי מחיר (7D) -4.12%

FomosFi (FOMOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00531646. במהלך 24 השעות האחרונות, FOMOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00527141 לבין שיא של $ 0.00543205, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOMOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02053806, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00155775.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOMOS השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FomosFi (FOMOS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.65K$ 111.65K $ 111.65K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FomosFi הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOMOS הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.65K.