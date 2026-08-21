FOMO COIN OFICIAL מחיר היום

מחיר FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOMOCOIN ל USD הוא $ 0 לכל FOMOCOIN.

FOMO COIN OFICIAL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 91,536, עם היצע במחזור של 1000.00M FOMOCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, FOMOCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FOMOCOIN נע ב +2.89% בשעה האחרונה ו +24.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 91.54K$ 91.54K $ 91.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.54K$ 91.54K $ 91.54K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,855.397055 999,999,855.397055 999,999,855.397055

שווי השוק הנוכחי של FOMO COIN OFICIAL הוא $ 91.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOMOCOIN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999855.397055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.54K.