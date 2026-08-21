FOMO BULL CLUB מחיר היום

מחיר FOMO BULL CLUB (FOMO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOMO ל USD הוא $ 0 לכל FOMO.

FOMO BULL CLUB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,294.62, עם היצע במחזור של 55.02B FOMO. ב‑24 השעות האחרונות, FOMO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FOMO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -26.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FOMO BULL CLUB (FOMO) מידע שוק

שווי שוק $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.53K$ 20.53K $ 20.53K אספקת מחזור 55.02B 55.02B 55.02B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FOMO BULL CLUB הוא $ 11.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOMO הוא 55.02B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.53K.