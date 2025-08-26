Fodl Finance (FODL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -5.58% שינוי מחיר (7D) -2.56% שינוי מחיר (7D) -2.56%

Fodl Finance (FODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FODL השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -5.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fodl Finance (FODL) מידע שוק

שווי שוק $ 177.44K$ 177.44K $ 177.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 468.61K$ 468.61K $ 468.61K אספקת מחזור 378.65M 378.65M 378.65M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fodl Finance הוא $ 177.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FODL הוא 378.65M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 468.61K.