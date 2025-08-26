עוד על FODL

Fodl Finance סֵמֶל

Fodl Finance מחיר (FODL)

1 FODL ל USDמחיר חי:

$0.00046993
$0.00046993
-5.70%1D
Fodl Finance (FODL) טבלת מחירים חיה
Fodl Finance (FODL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 1.11
$ 1.11

-0.71%

-5.58%

-2.56%

-2.56%

Fodl Finance (FODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FODL השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -5.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fodl Finance (FODL) מידע שוק

$ 177.44K
$ 177.44K

$ 468.61K
$ 468.61K

378.65M
378.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fodl Finance הוא $ 177.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FODL הוא 378.65M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 468.61K.

Fodl Finance (FODL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fodl Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFodl Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFodl Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fodl Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.58%
30 ימים$ 0+6.17%
60 ימים$ 0+22.62%
90 ימים$ 0--

מה זהFodl Finance (FODL)

Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App

Fodl Finance (FODL) משאב

האתר הרשמי

Fodl Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fodl Finance (FODL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fodl Finance (FODL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fodl Finance.

בדוק את Fodl Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

FODL למטבעות מקומיים

Fodl Finance (FODL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fodl Finance (FODL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FODL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fodl Finance (FODL)

כמה שווה Fodl Finance (FODL) היום?
החי FODLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FODL ל USD?
המחיר הנוכחי של FODL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fodl Finance?
שווי השוק של FODL הוא $ 177.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FODL?
ההיצע במחזור של FODL הוא 378.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FODL?
‏‏FODL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.11 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FODL?
FODL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FODL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FODL הוא -- USD.
האם FODL יעלה השנה?
FODL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FODL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
