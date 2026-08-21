Flying Tulip USD מחיר היום

מחיר Flying Tulip USD (FTUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.002, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FTUSD ל USD הוא $ 1.002 לכל FTUSD.

Flying Tulip USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,415,210, עם היצע במחזור של 4.41M FTUSD. ב‑24 השעות האחרונות, FTUSD סחר בין $ 0.999473 (נמוך) ל $ 1.007 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.023, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.926607.

ביצועים לטווח קצר, FTUSD נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.90K.

Flying Tulip USD (FTUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M נפח (24 שעות) $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M אספקת מחזור 4.41M 4.41M 4.41M אספקה כוללת 4,407,777.671068 4,407,777.671068 4,407,777.671068

שווי השוק הנוכחי של Flying Tulip USD הוא $ 4.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.90K. ההיצע במחזור של FTUSD הוא 4.41M, עם היצע כולל של 4407777.671068. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.42M.