Flying Ketamine Horse מחיר היום

מחיר Flying Ketamine Horse (FKH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FKH ל USD הוא $ 0 לכל FKH.

Flying Ketamine Horse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,620, עם היצע במחזור של 986.44M FKH. ב‑24 השעות האחרונות, FKH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01975516, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FKH נע ב -2.31% בשעה האחרונה ו +2.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flying Ketamine Horse (FKH) מידע שוק

שווי שוק $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K אספקת מחזור 986.44M 986.44M 986.44M אספקה כוללת 986,435,909.300767 986,435,909.300767 986,435,909.300767

שווי השוק הנוכחי של Flying Ketamine Horse הוא $ 37.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FKH הוא 986.44M, עם היצע כולל של 986435909.300767. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.62K.