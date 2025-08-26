Flycat (FLYCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.10% שינוי מחיר (7D) +1.87%

Flycat (FLYCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLYCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLYCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLYCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flycat (FLYCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 6.68K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.68K אספקת מחזור 999.97M אספקה כוללת 999,969,612.89

שווי השוק הנוכחי של Flycat הוא $ 6.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLYCAT הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969612.89. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.68K.