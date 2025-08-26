Flurry Finance (FLURRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01429149$ 0.01429149 $ 0.01429149 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) +2.25% שינוי מחיר (7D) +29.71% שינוי מחיר (7D) +29.71%

Flurry Finance (FLURRY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLURRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLURRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01429149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLURRY השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, +2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+29.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flurry Finance (FLURRY) מידע שוק

שווי שוק $ 326.15K$ 326.15K $ 326.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M אספקת מחזור 824.70M 824.70M 824.70M אספקה כוללת 4,433,262,887.0 4,433,262,887.0 4,433,262,887.0

שווי השוק הנוכחי של Flurry Finance הוא $ 326.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLURRY הוא 824.70M, עם היצע כולל של 4433262887.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.75M.