Fluminense FC Fan Token (FLU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.112797 גבוה 24 שעות $ 0.120187 שיא כל הזמנים $ 306.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.112797 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -5.05% שינוי מחיר (7D) -26.33%

Fluminense FC Fan Token (FLU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.11283. במהלך 24 השעות האחרונות, FLU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.112797 לבין שיא של $ 0.120187, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 306.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.112797.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLU השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fluminense FC Fan Token (FLU) מידע שוק

שווי שוק $ 183.77K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.13M אספקת מחזור 1.63M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fluminense FC Fan Token הוא $ 183.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLU הוא 1.63M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.