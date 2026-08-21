Fluid Wrapped Staked ETH מחיר היום

מחיר Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,842.77, עם שינוי של 5.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FWSTETH ל USD הוא $ 2,842.77 לכל FWSTETH.

Fluid Wrapped Staked ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,053,682, עם היצע במחזור של 15.15K FWSTETH. ב‑24 השעות האחרונות, FWSTETH סחר בין $ 2,685.23 (נמוך) ל $ 2,838.36 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,548.45, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,589.51.

ביצועים לטווח קצר, FWSTETH נע ב +1.03% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 88.86.

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) מידע שוק

שווי שוק $ 43.05M$ 43.05M $ 43.05M נפח (24 שעות) $ 88.86$ 88.86 $ 88.86 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.05M$ 43.05M $ 43.05M אספקת מחזור 15.15K 15.15K 15.15K אספקה כוללת 15,145.0 15,145.0 15,145.0

שווי השוק הנוכחי של Fluid Wrapped Staked ETH הוא $ 43.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.86. ההיצע במחזור של FWSTETH הוא 15.15K, עם היצע כולל של 15145.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.05M.