Flovi Inu מחיר היום

מחיר Flovi Inu (FLOVI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLOVI ל USD הוא $ 0 לכל FLOVI.

Flovi Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,791.08, עם היצע במחזור של 100.00T FLOVI. ב‑24 השעות האחרונות, FLOVI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLOVI נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flovi Inu (FLOVI) מידע שוק

שווי שוק $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flovi Inu הוא $ 11.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOVI הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.79K.