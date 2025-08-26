עוד על FFM

FFM מידע על מחיר

FFM אתר רשמי

FFM טוקניומיקה

FFM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Florence Finance Medici סֵמֶל

Florence Finance Medici מחיר (FFM)

לא רשום

1 FFM ל USDמחיר חי:

$0.00094666
$0.00094666$0.00094666
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Florence Finance Medici (FFM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:25:28 (UTC+8)

Florence Finance Medici (FFM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00104237
$ 0.00104237$ 0.00104237
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104237
$ 0.00104237$ 0.00104237

$ 0.130709
$ 0.130709$ 0.130709

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-8.40%

+2.05%

+2.05%

Florence Finance Medici (FFM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FFM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00104237, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FFMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.130709, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FFM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Florence Finance Medici (FFM) מידע שוק

$ 195.75K
$ 195.75K$ 195.75K

--
----

$ 946.66K
$ 946.66K$ 946.66K

206.78M
206.78M 206.78M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Florence Finance Medici הוא $ 195.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FFM הוא 206.78M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 946.66K.

Florence Finance Medici (FFM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Florence Finance Mediciל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlorence Finance Medici ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlorence Finance Medici ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Florence Finance Mediciל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.40%
30 ימים$ 0+5.33%
60 ימים$ 0+39.16%
90 ימים$ 0--

מה זהFlorence Finance Medici (FFM)

Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Florence Finance Medici (FFM) משאב

האתר הרשמי

Florence Finance Mediciתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Florence Finance Medici (FFM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Florence Finance Medici (FFM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Florence Finance Medici.

בדוק את Florence Finance Medici תחזית המחיר עכשיו‏!

FFM למטבעות מקומיים

Florence Finance Medici (FFM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Florence Finance Medici (FFM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FFM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Florence Finance Medici (FFM)

כמה שווה Florence Finance Medici (FFM) היום?
החי FFMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FFM ל USD?
המחיר הנוכחי של FFM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Florence Finance Medici?
שווי השוק של FFM הוא $ 195.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FFM?
ההיצע במחזור של FFM הוא 206.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FFM?
‏‏FFM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.130709 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FFM?
FFM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FFM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FFM הוא -- USD.
האם FFM יעלה השנה?
FFM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FFM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:25:28 (UTC+8)

Florence Finance Medici (FFM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.