Floor Cheese Burger מחיר היום

מחיר Floor Cheese Burger (FLRBRG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLRBRG ל USD הוא $ 0 לכל FLRBRG.

Floor Cheese Burger כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,723, עם היצע במחזור של 69.42B FLRBRG. ב‑24 השעות האחרונות, FLRBRG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLRBRG נע ב +1.37% בשעה האחרונה ו +14.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Floor Cheese Burger (FLRBRG) מידע שוק

שווי שוק $ 82.72K$ 82.72K $ 82.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.72K$ 82.72K $ 82.72K אספקת מחזור 69.42B 69.42B 69.42B אספקה כוללת 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Floor Cheese Burger הוא $ 82.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLRBRG הוא 69.42B, עם היצע כולל של 69420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.72K.