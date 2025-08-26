Floofnoodles (FLOOF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00610279$ 0.00610279 $ 0.00610279 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -5.61% שינוי מחיר (7D) -0.64% שינוי מחיר (7D) -0.64%

Floofnoodles (FLOOF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLOOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLOOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00610279, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLOOF השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -5.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Floofnoodles (FLOOF) מידע שוק

שווי שוק $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K אספקת מחזור 999.03M 999.03M 999.03M אספקה כוללת 999,031,042.212694 999,031,042.212694 999,031,042.212694

שווי השוק הנוכחי של Floofnoodles הוא $ 18.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOOF הוא 999.03M, עם היצע כולל של 999031042.212694. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.25K.