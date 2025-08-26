Flits (FLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +160.39% שינוי מחיר (7D) +160.39%

Flits (FLS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00160653. במהלך 24 השעות האחרונות, FLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+160.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flits (FLS) מידע שוק

שווי שוק $ 141.31K$ 141.31K $ 141.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.31K$ 141.31K $ 141.31K אספקת מחזור 87.96M 87.96M 87.96M אספקה כוללת 87,962,411.03877433 87,962,411.03877433 87,962,411.03877433

שווי השוק הנוכחי של Flits הוא $ 141.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLS הוא 87.96M, עם היצע כולל של 87962411.03877433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.31K.