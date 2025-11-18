Flip the Frog מחיר היום

מחיר Flip the Frog (FLIP) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLIP ל USD הוא -- לכל FLIP.

Flip the Frog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,498.29, עם היצע במחזור של 1.00B FLIP. ב‑24 השעות האחרונות, FLIP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLIP נע ב -- בשעה האחרונה ו -22.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flip the Frog (FLIP) מידע שוק

שווי שוק $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flip the Frog הוא $ 11.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLIP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.50K.