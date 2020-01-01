Flip Coin (FLIPCOIN) טוקנומיקה
Flip Coin (FLIPCOIN) מידע
Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem.
With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.
Flip Coin (FLIPCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Flip Coin (FLIPCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Flip Coin (FLIPCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Flip Coin (FLIPCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של FLIPCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות FLIPCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את FLIPCOINטוקניומיקה, חקרו אתFLIPCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.