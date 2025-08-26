עוד על FLIPCOIN

FLIPCOIN מידע על מחיר

FLIPCOIN אתר רשמי

FLIPCOIN טוקניומיקה

FLIPCOIN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Flip Coin סֵמֶל

Flip Coin מחיר (FLIPCOIN)

לא רשום

1 FLIPCOIN ל USDמחיר חי:

--
----
-7.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Flip Coin (FLIPCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:25:45 (UTC+8)

Flip Coin (FLIPCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-7.66%

-6.55%

-6.55%

Flip Coin (FLIPCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLIPCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLIPCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLIPCOIN השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flip Coin (FLIPCOIN) מידע שוק

$ 21.02K
$ 21.02K$ 21.02K

--
----

$ 21.02K
$ 21.02K$ 21.02K

999.90M
999.90M 999.90M

999,896,767.0
999,896,767.0 999,896,767.0

שווי השוק הנוכחי של Flip Coin הוא $ 21.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLIPCOIN הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999896767.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.02K.

Flip Coin (FLIPCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Flip Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlip Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlip Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Flip Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.66%
30 ימים$ 0-19.27%
60 ימים$ 0-15.72%
90 ימים$ 0--

מה זהFlip Coin (FLIPCOIN)

Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem. With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Flip Coin (FLIPCOIN) משאב

האתר הרשמי

Flip Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Flip Coin (FLIPCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Flip Coin (FLIPCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Flip Coin.

בדוק את Flip Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

FLIPCOIN למטבעות מקומיים

Flip Coin (FLIPCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Flip Coin (FLIPCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLIPCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Flip Coin (FLIPCOIN)

כמה שווה Flip Coin (FLIPCOIN) היום?
החי FLIPCOINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLIPCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של FLIPCOIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Flip Coin?
שווי השוק של FLIPCOIN הוא $ 21.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLIPCOIN?
ההיצע במחזור של FLIPCOIN הוא 999.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLIPCOIN?
‏‏FLIPCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLIPCOIN?
FLIPCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FLIPCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLIPCOIN הוא -- USD.
האם FLIPCOIN יעלה השנה?
FLIPCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLIPCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:25:45 (UTC+8)

Flip Coin (FLIPCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.