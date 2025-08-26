Flip Coin (FLIPCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) -7.66% שינוי מחיר (7D) -6.55% שינוי מחיר (7D) -6.55%

Flip Coin (FLIPCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLIPCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLIPCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLIPCOIN השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flip Coin (FLIPCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.02K$ 21.02K $ 21.02K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,896,767.0 999,896,767.0 999,896,767.0

שווי השוק הנוכחי של Flip Coin הוא $ 21.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLIPCOIN הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999896767.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.02K.