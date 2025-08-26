flexUSD (FLEXUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.031 המחיר הנמוך ביותר $ 0.053237 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.05%

flexUSD (FLEXUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.114445. במהלך 24 השעות האחרונות, FLEXUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLEXUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.031, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.053237.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLEXUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

flexUSD (FLEXUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 19.04M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.04M אספקת מחזור 166.35M אספקה כוללת 166,350,245.331748

שווי השוק הנוכחי של flexUSD הוא $ 19.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLEXUSD הוא 166.35M, עם היצע כולל של 166350245.331748. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.04M.