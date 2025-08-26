Flex Perpetuals (FDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 3.18 גבוה 24 שעות $ 3.51 שיא כל הזמנים $ 6.29 המחיר הנמוך ביותר $ 2.15 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -7.93% שינוי מחיר (7D) -0.58%

Flex Perpetuals (FDX) המחיר בזמן אמת של הוא $3.19. במהלך 24 השעות האחרונות, FDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.18 לבין שיא של $ 3.51, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.15.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FDX השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -7.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flex Perpetuals (FDX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.76M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.96M אספקת מחזור 865.52K אספקה כוללת 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flex Perpetuals הוא $ 2.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FDX הוא 865.52K, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.96M.