Flex Perpetuals סֵמֶל

Flex Perpetuals מחיר (FDX)

לא רשום

1 FDX ל USDמחיר חי:

$3.19
$3.19$3.19
-7.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Flex Perpetuals (FDX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:25:13 (UTC+8)

Flex Perpetuals (FDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.18
$ 3.18$ 3.18
24 שעות נמוך
$ 3.51
$ 3.51$ 3.51
גבוה 24 שעות

$ 3.18
$ 3.18$ 3.18

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 6.29
$ 6.29$ 6.29

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

-0.04%

-7.93%

-0.58%

-0.58%

Flex Perpetuals (FDX) המחיר בזמן אמת של הוא $3.19. במהלך 24 השעות האחרונות, FDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.18 לבין שיא של $ 3.51, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.15.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FDX השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -7.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flex Perpetuals (FDX) מידע שוק

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

--
----

$ 15.96M
$ 15.96M$ 15.96M

865.52K
865.52K 865.52K

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flex Perpetuals הוא $ 2.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FDX הוא 865.52K, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.96M.

Flex Perpetuals (FDX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Flex Perpetualsל USDהיה $ -0.275159628291872.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlex Perpetuals ל USDהיה . $ -0.0326065850.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlex Perpetuals ל USDהיה $ +0.9003459190.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Flex Perpetualsל USDהיה $ -0.197162557065308.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.275159628291872-7.93%
30 ימים$ -0.0326065850-1.02%
60 ימים$ +0.9003459190+28.22%
90 ימים$ -0.197162557065308-5.82%

מה זהFlex Perpetuals (FDX)

Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.

Flex Perpetuals (FDX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Flex Perpetuals (FDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Flex Perpetuals (FDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Flex Perpetuals (FDX)

כמה שווה Flex Perpetuals (FDX) היום?
החי FDXהמחיר ב USD הוא 3.19 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FDX ל USD?
המחיר הנוכחי של FDX ל USD הוא $ 3.19. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Flex Perpetuals?
שווי השוק של FDX הוא $ 2.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FDX?
ההיצע במחזור של FDX הוא 865.52K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FDX?
‏‏FDX השיג מחיר שיא (ATH) של 6.29 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FDX?
FDX ‏‏רשם מחירATL של 2.15 USD.
מהו נפח המסחר של FDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FDX הוא -- USD.
האם FDX יעלה השנה?
FDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.