Fletch Finance מחיר היום

מחיר Fletch Finance (FLETCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 81.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLETCH ל USD הוא $ 0 לכל FLETCH.

Fletch Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,714, עם היצע במחזור של 1.00B FLETCH. ב‑24 השעות האחרונות, FLETCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00155724, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLETCH נע ב +1.97% בשעה האחרונה ו +180.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.00K.

Fletch Finance (FLETCH) מידע שוק

שווי שוק $ 98.71K$ 98.71K $ 98.71K נפח (24 שעות) $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.71K$ 98.71K $ 98.71K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fletch Finance הוא $ 98.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.00K. ההיצע במחזור של FLETCH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.71K.