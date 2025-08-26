Flavia Is Online (FLAVIA) מידע על מחיר (USD)

Flavia Is Online (FLAVIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLAVIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLAVIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.068249, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLAVIA השתנה ב -1.47% במהלך השעה האחרונה, -12.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flavia Is Online (FLAVIA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Flavia Is Online הוא $ 99.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAVIA הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999684644.479718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.95K.