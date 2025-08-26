עוד על FLAVIA

Flavia Is Online סֵמֶל

Flavia Is Online מחיר (FLAVIA)

לא רשום

1 FLAVIA ל USDמחיר חי:

--
----
-12.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Flavia Is Online (FLAVIA) טבלת מחירים חיה
Flavia Is Online (FLAVIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.068249
$ 0.068249$ 0.068249

$ 0
$ 0$ 0

-1.47%

-12.44%

-3.80%

-3.80%

Flavia Is Online (FLAVIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLAVIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLAVIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.068249, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLAVIA השתנה ב -1.47% במהלך השעה האחרונה, -12.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flavia Is Online (FLAVIA) מידע שוק

$ 99.95K
$ 99.95K$ 99.95K

--
----

$ 99.95K
$ 99.95K$ 99.95K

999.68M
999.68M 999.68M

999,684,644.479718
999,684,644.479718 999,684,644.479718

שווי השוק הנוכחי של Flavia Is Online הוא $ 99.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAVIA הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999684644.479718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.95K.

Flavia Is Online (FLAVIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Flavia Is Onlineל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlavia Is Online ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlavia Is Online ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Flavia Is Onlineל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.44%
30 ימים$ 0-5.56%
60 ימים$ 0-15.94%
90 ימים$ 0--

מה זהFlavia Is Online (FLAVIA)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Flavia Is Onlineתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Flavia Is Online (FLAVIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Flavia Is Online (FLAVIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Flavia Is Online.

בדוק את Flavia Is Online תחזית המחיר עכשיו‏!

FLAVIA למטבעות מקומיים

Flavia Is Online (FLAVIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Flavia Is Online (FLAVIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLAVIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Flavia Is Online (FLAVIA)

כמה שווה Flavia Is Online (FLAVIA) היום?
החי FLAVIAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLAVIA ל USD?
המחיר הנוכחי של FLAVIA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Flavia Is Online?
שווי השוק של FLAVIA הוא $ 99.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLAVIA?
ההיצע במחזור של FLAVIA הוא 999.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLAVIA?
‏‏FLAVIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.068249 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLAVIA?
FLAVIA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FLAVIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLAVIA הוא -- USD.
האם FLAVIA יעלה השנה?
FLAVIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLAVIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.