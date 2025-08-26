FlashWash (FLSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00202807$ 0.00202807 $ 0.00202807 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -5.26% שינוי מחיר (7D) -26.18% שינוי מחיר (7D) -26.18%

FlashWash (FLSH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00202807, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLSH השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -5.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FlashWash (FLSH) מידע שוק

שווי שוק $ 482.40K$ 482.40K $ 482.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 482.40K$ 482.40K $ 482.40K אספקת מחזור 760.82M 760.82M 760.82M אספקה כוללת 760,819,809.721267 760,819,809.721267 760,819,809.721267

שווי השוק הנוכחי של FlashWash הוא $ 482.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLSH הוא 760.82M, עם היצע כולל של 760819809.721267. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 482.40K.