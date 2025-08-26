Flare AI (FLARE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00221312$ 0.00221312 $ 0.00221312 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.15% שינוי מחיר (1D) -0.95% שינוי מחיר (7D) +15.38% שינוי מחיר (7D) +15.38%

Flare AI (FLARE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLARE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLAREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00221312, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLARE השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flare AI (FLARE) מידע שוק

שווי שוק $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,842,391.994839 999,842,391.994839 999,842,391.994839

שווי השוק הנוכחי של Flare AI הוא $ 10.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLARE הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999842391.994839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.58K.