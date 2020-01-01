Flappy Bird Evolution (FEVO) טוקנומיקה
Hello everyone! I'd like to introduce the groundbreaking project GAMEFi $FEVO - Flappy Bird Evolution, inspired by the iconic game Flappy Bird. In this project, we are combining thrilling game elements with blockchain technology, providing a unique and innovative gaming experience.
$FEVO is a blockchain-based game that allows players to own, collect, and trade exclusive characters within the game's ecosystem. Through the use of smart contracts, we ensure that each character is truly owned by the player, providing an authentic digital asset economy.
In the game, you can train your characters to become the best flyers, compete with other players in thrilling races, and take on exciting challenges. As your characters evolve and improve their skills, new opportunities and rewards arise, making the gaming journey even more rewarding.
Moreover, $FEVO also features a virtual marketplace where players can buy, sell, and trade their unique characters, enabling you to earn real value through your passion for gaming.
Not only that, but the project is also committed to transparency, security, and decentralization, ensuring that each player has full control over their digital assets and interactions within the ecosystem.
Join us in the thrilling universe of $FEVO - Flappy Bird Evolution and experience a new era of blockchain gaming with endless possibilities and fun.
Flappy Bird Evolution (FEVO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Flappy Bird Evolution (FEVO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Flappy Bird Evolution (FEVO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Flappy Bird Evolution (FEVO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של FEVO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות FEVOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את FEVOטוקניומיקה, חקרו אתFEVOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
