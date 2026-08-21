Flamingo Finance מחיר היום

מחיר Flamingo Finance (FLM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLM ל USD הוא $ 0 לכל FLM.

Flamingo Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 307,280, עם היצע במחזור של 569.76M FLM. ב‑24 השעות האחרונות, FLM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.59, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 47.19K.

Flamingo Finance (FLM) מידע שוק

שווי שוק $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K נפח (24 שעות) $ 47.19K$ 47.19K $ 47.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K אספקת מחזור 569.76M 569.76M 569.76M אספקה כוללת 569,756,146.0 569,756,146.0 569,756,146.0

שווי השוק הנוכחי של Flamingo Finance הוא $ 307.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 47.19K. ההיצע במחזור של FLM הוא 569.76M, עם היצע כולל של 569756146.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 307.28K.