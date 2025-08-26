Fketh (FKETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00196216$ 0.00196216 $ 0.00196216 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -6.72% שינוי מחיר (7D) +23.37% שינוי מחיר (7D) +23.37%

Fketh (FKETH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FKETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FKETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00196216, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FKETH השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -6.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fketh (FKETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 302.21K$ 302.21K $ 302.21K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 4,200,000,000.0 4,200,000,000.0 4,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fketh הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FKETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 4200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.21K.