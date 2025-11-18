FixMe AI מחיר היום

מחיר FixMe AI (FIX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00098207, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIX ל USD הוא $ 0.00098207 לכל FIX.

FixMe AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,308, עם היצע במחזור של 28.83M FIX. ב‑24 השעות האחרונות, FIX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00612491, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00097791.

ביצועים לטווח קצר, FIX נע ב -- בשעה האחרונה ו -29.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FixMe AI (FIX) מידע שוק

שווי שוק $ 28.31K$ 28.31K $ 28.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.10K$ 49.10K $ 49.10K אספקת מחזור 28.83M 28.83M 28.83M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

