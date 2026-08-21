FitGirl Repacks מחיר היום

מחיר FitGirl Repacks (FITGIRL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FITGIRL ל USD הוא $ 0 לכל FITGIRL.

FitGirl Repacks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,332, עם היצע במחזור של 999.93M FITGIRL. ב‑24 השעות האחרונות, FITGIRL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FITGIRL נע ב +2.89% בשעה האחרונה ו +27.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FitGirl Repacks (FITGIRL) מידע שוק

שווי שוק $ 23.33K$ 23.33K $ 23.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.33K$ 23.33K $ 23.33K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,934,841.895547 999,934,841.895547 999,934,841.895547

שווי השוק הנוכחי של FitGirl Repacks הוא $ 23.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FITGIRL הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999934841.895547. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.33K.