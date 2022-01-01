Fitchin Universe (CHIN) טוקנומיקה
Fitchin Universe (CHIN) מידע
FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token.
Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers.
Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.
Fitchin Universe (CHIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fitchin Universe (CHIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Fitchin Universe (CHIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Fitchin Universe (CHIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CHIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CHINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CHINטוקניומיקה, חקרו אתCHINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
