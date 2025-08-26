עוד על CHIN

Fitchin Universe סֵמֶל

Fitchin Universe מחיר (CHIN)

1 CHIN ל USDמחיר חי:

$0.00516911
$0.00516911
-7.80%1D
Fitchin Universe (CHIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:39:18 (UTC+8)

Fitchin Universe (CHIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.84%

-8.24%

-8.62%

-8.62%

Fitchin Universe (CHIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00514584. במהלך 24 השעות האחרונות, CHIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00512894 לבין שיא של $ 0.00578846, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01110954, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00443809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHIN השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -8.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fitchin Universe (CHIN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Fitchin Universe הוא $ 882.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHIN הוא 170.89M, עם היצע כולל של 999999620.7169405. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.17M.

Fitchin Universe (CHIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fitchin Universeל USDהיה $ -0.000462332023641766.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFitchin Universe ל USDהיה . $ -0.0004598538.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFitchin Universe ל USDהיה $ -0.0011871133.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fitchin Universeל USDהיה $ -0.003354595650839279.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000462332023641766-8.24%
30 ימים$ -0.0004598538-8.93%
60 ימים$ -0.0011871133-23.06%
90 ימים$ -0.003354595650839279-39.46%

מה זהFitchin Universe (CHIN)

FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.

Fitchin Universe (CHIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Fitchin Universeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fitchin Universe (CHIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fitchin Universe (CHIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fitchin Universe.

בדוק את Fitchin Universe תחזית המחיר עכשיו‏!

CHIN למטבעות מקומיים

Fitchin Universe (CHIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fitchin Universe (CHIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fitchin Universe (CHIN)

כמה שווה Fitchin Universe (CHIN) היום?
החי CHINהמחיר ב USD הוא 0.00514584 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHIN ל USD?
המחיר הנוכחי של CHIN ל USD הוא $ 0.00514584. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fitchin Universe?
שווי השוק של CHIN הוא $ 882.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHIN?
ההיצע במחזור של CHIN הוא 170.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHIN?
‏‏CHIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01110954 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHIN?
CHIN ‏‏רשם מחירATL של 0.00443809 USD.
מהו נפח המסחר של CHIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHIN הוא -- USD.
האם CHIN יעלה השנה?
CHIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:39:18 (UTC+8)

