Fitchin Universe (CHIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00512894 $ 0.00512894 $ 0.00512894 24 שעות נמוך $ 0.00578846 $ 0.00578846 $ 0.00578846 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00512894$ 0.00512894 $ 0.00512894 גבוה 24 שעות $ 0.00578846$ 0.00578846 $ 0.00578846 שיא כל הזמנים $ 0.01110954$ 0.01110954 $ 0.01110954 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00443809$ 0.00443809 $ 0.00443809 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.84% שינוי מחיר (1D) -8.24% שינוי מחיר (7D) -8.62% שינוי מחיר (7D) -8.62%

Fitchin Universe (CHIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00514584. במהלך 24 השעות האחרונות, CHIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00512894 לבין שיא של $ 0.00578846, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01110954, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00443809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHIN השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -8.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fitchin Universe (CHIN) מידע שוק

שווי שוק $ 882.96K$ 882.96K $ 882.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M אספקת מחזור 170.89M 170.89M 170.89M אספקה כוללת 999,999,620.7169405 999,999,620.7169405 999,999,620.7169405

שווי השוק הנוכחי של Fitchin Universe הוא $ 882.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHIN הוא 170.89M, עם היצע כולל של 999999620.7169405. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.17M.