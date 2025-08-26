Fistbump (FIST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 24 שעות נמוך $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 גבוה 24 שעות $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 שיא כל הזמנים $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000796$ 0.00000796 $ 0.00000796 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) +7.03% שינוי מחיר (7D) +173.42% שינוי מחיר (7D) +173.42%

Fistbump (FIST) המחיר בזמן אמת של הוא $1.96. במהלך 24 השעות האחרונות, FIST נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.83 לבין שיא של $ 1.98, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FISTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000796.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIST השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, +7.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+173.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fistbump (FIST) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 392.02M$ 392.02M $ 392.02M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fistbump הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIST הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 392.02M.