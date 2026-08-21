Fishing Frenzy מחיר היום

מחיר Fishing Frenzy (FISH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00123127, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FISH ל USD הוא $ 0.00123127 לכל FISH.

Fishing Frenzy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 337,966, עם היצע במחזור של 274.48M FISH. ב‑24 השעות האחרונות, FISH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00483823, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0011024.

ביצועים לטווח קצר, FISH נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 45.75.

Fishing Frenzy (FISH) מידע שוק

שווי שוק $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K נפח (24 שעות) $ 45.75$ 45.75 $ 45.75 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M אספקת מחזור 274.48M 274.48M 274.48M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fishing Frenzy הוא $ 337.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.75. ההיצע במחזור של FISH הוא 274.48M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.