Fish Horse מחיר היום

מחיר Fish Horse (FISHHORSE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FISHHORSE ל USD הוא $ 0 לכל FISHHORSE.

Fish Horse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,515.38, עם היצע במחזור של 964.38M FISHHORSE. ב‑24 השעות האחרונות, FISHHORSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FISHHORSE נע ב -4.78% בשעה האחרונה ו +24.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fish Horse (FISHHORSE) מידע שוק

שווי שוק $ 15.52K$ 15.52K $ 15.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.52K$ 15.52K $ 15.52K אספקת מחזור 964.38M 964.38M 964.38M אספקה כוללת 964,376,229.806261 964,376,229.806261 964,376,229.806261

שווי השוק הנוכחי של Fish Horse הוא $ 15.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FISHHORSE הוא 964.38M, עם היצע כולל של 964376229.806261. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.52K.