First Ever Meme Currency סֵמֶל

First Ever Meme Currency מחיר (KEKELS)

לא רשום

1 KEKELS ל USDמחיר חי:

--
----
-6.60%1D
mexc
USD
First Ever Meme Currency (KEKELS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:25:10 (UTC+8)

First Ever Meme Currency (KEKELS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-6.69%

-1.08%

-1.08%

First Ever Meme Currency (KEKELS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KEKELS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEKELSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEKELS השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -6.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

First Ever Meme Currency (KEKELS) מידע שוק

$ 18.90K
$ 18.90K$ 18.90K

--
----

$ 18.90K
$ 18.90K$ 18.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של First Ever Meme Currency הוא $ 18.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEKELS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.90K.

First Ever Meme Currency (KEKELS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של First Ever Meme Currencyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFirst Ever Meme Currency ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFirst Ever Meme Currency ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של First Ever Meme Currencyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.69%
30 ימים$ 0-12.31%
60 ימים$ 0-2.92%
90 ימים$ 0--

מה זהFirst Ever Meme Currency (KEKELS)

KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value.

First Ever Meme Currency (KEKELS) משאב

האתר הרשמי

First Ever Meme Currencyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה First Ever Meme Currency (KEKELS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First Ever Meme Currency (KEKELS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First Ever Meme Currency.

בדוק את First Ever Meme Currency תחזית המחיר עכשיו‏!

KEKELS למטבעות מקומיים

First Ever Meme Currency (KEKELS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של First Ever Meme Currency (KEKELS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KEKELS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על First Ever Meme Currency (KEKELS)

כמה שווה First Ever Meme Currency (KEKELS) היום?
החי KEKELSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KEKELS ל USD?
המחיר הנוכחי של KEKELS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של First Ever Meme Currency?
שווי השוק של KEKELS הוא $ 18.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KEKELS?
ההיצע במחזור של KEKELS הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KEKELS?
‏‏KEKELS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KEKELS?
KEKELS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KEKELS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KEKELS הוא -- USD.
האם KEKELS יעלה השנה?
KEKELS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KEKELS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:25:10 (UTC+8)

