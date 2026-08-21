First Convicted Raccoon מחיר היום

מחיר First Convicted Raccoon (FRED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRED ל USD הוא $ 0 לכל FRED.

First Convicted Raccoon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,014.51, עם היצע במחזור של 696.20M FRED. ב‑24 השעות האחרונות, FRED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00327984, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRED נע ב +1.78% בשעה האחרונה ו +16.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

First Convicted Raccoon (FRED) מידע שוק

שווי שוק $ 13.01K$ 13.01K $ 13.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.01K$ 13.01K $ 13.01K אספקת מחזור 696.20M 696.20M 696.20M אספקה כוללת 696,198,655.817253 696,198,655.817253 696,198,655.817253

שווי השוק הנוכחי של First Convicted Raccoon הוא $ 13.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRED הוא 696.20M, עם היצע כולל של 696198655.817253. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.01K.