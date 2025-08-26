First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.85% שינוי מחיר (1D) -4.37% שינוי מחיר (7D) +6.68% שינוי מחיר (7D) +6.68%

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROBOCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROBOCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROBOCOIN השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -4.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 18.60K$ 18.60K $ 18.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.60K$ 18.60K $ 18.60K אספקת מחזור 998.67M 998.67M 998.67M אספקה כוללת 998,667,177.932933 998,667,177.932933 998,667,177.932933

שווי השוק הנוכחי של First Bitcoin ATM הוא $ 18.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROBOCOIN הוא 998.67M, עם היצע כולל של 998667177.932933. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.60K.