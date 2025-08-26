עוד על ROBOCOIN

First Bitcoin ATM מחיר (ROBOCOIN)

ROBOCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROBOCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROBOCOIN השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -4.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של First Bitcoin ATM הוא $ 18.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROBOCOIN הוא 998.67M, עם היצע כולל של 998667177.932933. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.60K.

מה זהFirst Bitcoin ATM (ROBOCOIN)

Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

כמה יהיה First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First Bitcoin ATM.

בדוק את First Bitcoin ATM תחזית המחיר עכשיו‏!

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROBOCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)

כמה שווה First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) היום?
החי ROBOCOINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROBOCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של ROBOCOIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של First Bitcoin ATM?
שווי השוק של ROBOCOIN הוא $ 18.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROBOCOIN?
ההיצע במחזור של ROBOCOIN הוא 998.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROBOCOIN?
‏‏ROBOCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROBOCOIN?
ROBOCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ROBOCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROBOCOIN הוא -- USD.
האם ROBOCOIN יעלה השנה?
ROBOCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROBOCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

