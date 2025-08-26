עוד על GRACIE

First AI Owned Dog סֵמֶל

First AI Owned Dog מחיר (GRACIE)

לא רשום

1 GRACIE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
First AI Owned Dog (GRACIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:03:22 (UTC+8)

First AI Owned Dog (GRACIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

First AI Owned Dog (GRACIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRACIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRACIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRACIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

First AI Owned Dog (GRACIE) מידע שוק

$ 5.24K
$ 5.24K$ 5.24K

--
----

$ 5.24K
$ 5.24K$ 5.24K

995.19M
995.19M 995.19M

995,187,815.671264
995,187,815.671264 995,187,815.671264

שווי השוק הנוכחי של First AI Owned Dog הוא $ 5.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRACIE הוא 995.19M, עם היצע כולל של 995187815.671264. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.24K.

First AI Owned Dog (GRACIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של First AI Owned Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFirst AI Owned Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFirst AI Owned Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של First AI Owned Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-0.09%
60 ימים$ 0+29.14%
90 ימים$ 0--

מה זהFirst AI Owned Dog (GRACIE)

$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.

First AI Owned Dog (GRACIE) משאב

האתר הרשמי

First AI Owned Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה First AI Owned Dog (GRACIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First AI Owned Dog (GRACIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First AI Owned Dog.

בדוק את First AI Owned Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

GRACIE למטבעות מקומיים

First AI Owned Dog (GRACIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של First AI Owned Dog (GRACIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRACIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על First AI Owned Dog (GRACIE)

כמה שווה First AI Owned Dog (GRACIE) היום?
החי GRACIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GRACIE ל USD?
המחיר הנוכחי של GRACIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של First AI Owned Dog?
שווי השוק של GRACIE הוא $ 5.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GRACIE?
ההיצע במחזור של GRACIE הוא 995.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GRACIE?
‏‏GRACIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GRACIE?
GRACIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GRACIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GRACIE הוא -- USD.
האם GRACIE יעלה השנה?
GRACIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GRACIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:03:22 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.