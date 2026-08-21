Firelight Staked XRP מחיר היום

מחיר Firelight Staked XRP (STXRP) בזמן אמת היום הוא $ 1.4, עם שינוי של 22.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STXRP ל USD הוא $ 1.4 לכל STXRP.

Firelight Staked XRP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,005,502, עם היצע במחזור של 56.64M STXRP. ב‑24 השעות האחרונות, STXRP סחר בין $ 1.14 (נמוך) ל $ 1.35 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.4, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.961388.

ביצועים לטווח קצר, STXRP נע ב +6.33% בשעה האחרונה ו +39.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.48K.

Firelight Staked XRP (STXRP) מידע שוק

שווי שוק $ 79.01M$ 79.01M $ 79.01M נפח (24 שעות) $ 29.48K$ 29.48K $ 29.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.01M$ 79.01M $ 79.01M אספקת מחזור 56.64M 56.64M 56.64M אספקה כוללת 56,638,176.678945 56,638,176.678945 56,638,176.678945

שווי השוק הנוכחי של Firelight Staked XRP הוא $ 79.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.48K. ההיצע במחזור של STXRP הוא 56.64M, עם היצע כולל של 56638176.678945. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.01M.