Finetuning (SN37) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24 שעות נמוך $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 גבוה 24 שעות $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 שיא כל הזמנים $ 3.27$ 3.27 $ 3.27 המחיר הנמוך ביותר $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -9.20% שינוי מחיר (7D) -11.18% שינוי מחיר (7D) -11.18%

Finetuning (SN37) המחיר בזמן אמת של הוא $1.12. במהלך 24 השעות האחרונות, SN37 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.12 לבין שיא של $ 1.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN37השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.1.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN37 השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -9.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Finetuning (SN37) מידע שוק

שווי שוק $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M אספקת מחזור 2.16M 2.16M 2.16M אספקה כוללת 2,162,933.175342295 2,162,933.175342295 2,162,933.175342295

שווי השוק הנוכחי של Finetuning הוא $ 2.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN37 הוא 2.16M, עם היצע כולל של 2162933.175342295. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.42M.